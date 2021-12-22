Геологи нашли соединяющий Галапагосы с Панамой «подземный ход»

Геологи Национальной академии наук США (PNAS) нашли ответ на вопрос, почему в Панаме обнаружили горные породы при том, что на территории нет интенсивной вулканической активности, пишет Expresso.

На протяжении нескольких десятилетий ученые не могли объяснить обнаружение остатков вулканической активности в Панаме. Выяснилось, что эти породы были унесены «мантийным ветром» через своего рода «подземный ход» с Галапагосских островов. Последние находятся на удалении более 1609 километров от Панамы. Группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана расположена в 972 километрах к западу от Эквадора.

Специалисты проанализировали состав камня, извлеченного в Панаме. Он был почти идентичен образцам с Галапагосских островов. Геологи сделали вывод, что Галапагосский мантийный шлейф «выдувал» материал через мелкое «окно» около восьми миллионов лет назад на Панамской плите.

Это открытие может изменить представления ученых о геологических процессах, происходящих под поверхностью Земли. Теперь они знают, что горячие точки, подобные сформированным Галапагосскими островами и Гавайями, не являются фиксированными.

Ранее геологи заявили, что под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия — восьмой континент Земли.