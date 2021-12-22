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Торги на Мосбирже открылись ростом

Торговая сессия Московской биржи открылась ростом главного индекса

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Торговая сессия Московской биржи открылась 22 декабря ростом основного индекса площадки, свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации рост индекса Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 0,48 процента, значение — 3716 пунктов.

Лидерами роста стали акции Московского кредитного банка (плюс один процент), депозитарные расписки маркетплейса Ozon (плюс 0,48 процента) и акции «Интер РАО» (плюс 0,45 процента).

Курс доллара от TradingView

Лидерами падения стали бумаги инвесткомпании «Система» (минус 0,76 процента), акции золотодобывающей компании «Полюс» (минус 0,64 процента) и акции алмазодобывающей компании «Алроса» (минус 0,63 процента).

Курс доллара на момент публикации вырос на 0,02 процента — до 73,96 рубля за доллар, евро — на 0,01 процента, до 83,33 рубля за евро.

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Платон Щукин
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