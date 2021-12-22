В Бурятии запустят вертолетные экскурсии для туристов

Первые коммерческие вертолетные экскурсии для туристов в Бурятии запустят в феврале 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального правительства.

Полеты организует авиакомпания «Баргузин» совместно с Министерством туризма Бурятии и местными туроператорами. В ближайшее время будет составлена программа экскурсий над Улан-Удэ и по другим туристическим достопримечательностям региона, а также определена длительность и стоимость услуг.

«Мы будем развивать новые туристические направления и сможем показать нашим гостям красоту Бурятии с высоты птичьего полета», — оценила перспективы проекта глава Минтуризма республики Алдара Доржиева.

Ранее в декабре сообщалось, что за экологической обстановкой близ Байкала начали следить дроны — беспилотники задействованы для мониторинга ситуации в районах, прилегающих к участкам Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Как отмечалось, квадрокоптеры были специально разработаны для работы на больших территориях с использованием глобальных навигационных спутниковых систем.