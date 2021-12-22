Самый высокий человек в мире решил жениться на россиянке

Житель Турции Султан Кесен (Sultan Kosen), считающийся самым высоким мужчиной в мире, решил жениться на россиянке и приехал в Москву, рассказал он в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Рост мужчины 2,51 метра, длина стопы — 36 сантиметров, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий человек в мире. Как уточнил турок, недавно он развелся с женой и принял решение найти невесту в России. Кесен ищет россиянку, которая родила бы ему двоих детей: он мечтает о мальчике и девочке. Как уточнил иностранец, он наслышан о красоте и широте души русских девушек.

«Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах», — объяснил он. Жених добавил, что планирует увезти будущую супругу в Турцию. Сам мужчина живет далеко от моря, но «в историческом месте» в юго-восточной части страны.

Самый высокий человек в мире признался, что привык к своему росту, но он доставляет ему неудобства. Его бывшая супруга была 175 сантиметров.

В 2014 году Кесен пообщался с самым маленьким жителем планеты, непальцем Чандрой Данги (Chandra Dangi). Рост последнего был 54,6 сантиметра. Данги скончался в 2015 году.

