Авиапассажир подал в суд после травмы от падения чемодана на голову и продешевил

Пассажир подал в суд на авиакомпанию после получения травмы от падения чемодана ему на голову во время полета и продешевил — перевозчик изначально предлагал ему денежную компенсацию в три раза больше. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в 2019 году на рейсе авиакомпании Emirates Дублин — Дубай, однако решение по делу суд вынес только сейчас. Во время полета на Стивена Брэдшоу (Stephen Bradshaw) случайно упал с багажной полки пустой детский чемодан. Отец ребенка извинился за оплошность, в ответ авиапассажир успокоил его, что с ним все в порядке. Тем не менее, по словам Бредшоу, на следующий день он начал испытывать головные боли, из-за которых был вынужден пропустить работу.

Спустя три недели после происшествия пострадавший написал авиакомпании о своих жалобах на недомогание — в ответ Emirates предложили ему компенсацию в размере 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей), однако пассажир отклонил ее и понадеялся на закон. Тем не менее суд постановил, что некоторые из показаний Бредшоу были приукрашены, в результате чего его страдания оценили на меньшую сумму — в пять тысяч долларов (368 тысяч рублей).

Ранее в апреле подросток отсудил 56 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) у авиакомпании после того, как стюардесса неумышленно покалечила его на борту самолета. Так, во время подачи напитков на борту одна из бортпроводниц нечаянно выбила чашку горячего чая из рук мальчика, тем самым облив кипятком его правое бедро.