Покалеченный стюардессой подросток отсудил шесть миллионов рублей у авиакомпании

Подросток отсудил 56 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) у авиакомпании после того, как стюардесса неумышленно покалечила его во время рейса из Ирландии в Турцию. Об этом пишет Daily Mail.

22 июля 2017 года Эмре Каракая (Emre Karakaya), которому на тот момент было 13 лет, летел со своей матерью рейсом Turkish Airlines из Дублина в Стамбул. Во время подачи напитков на борту одна из стюардесс нечаянно выбила чашку горячего чая из рук мальчика, тем самым облив кипятком его правое бедро.

После инцидента семья обратилась к пластическому хирургу — и хотя рана зажила за три недели, у подростка остался глубокий рубец на всю жизнь. Позже мать мальчика подала на авиакомпанию в суд, требуя денежной компенсации.

В понедельник, 19 апреля 2021 года, адвокаты семьи через суд добились выплаты от авиакомпании в размере 56 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно шесть миллионов рублей).

Ранее в апреле выпивший пива россиянин упал с верхней полки в поезде и засудил компанию. Пассажир упал ночью и серьезно повредил плечо и ребра. Мужчина перенес операцию и подал на перевозчика в суд, требуя моральной компенсации. В итоге кировский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил требования истца и взыскал в пользу россиянина 100 тысяч рублей.