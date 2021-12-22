Историка-расчленителя Соколова отправили в колонию с бильярдом и камином

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, признанного виновным в убийстве и расчленении своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из СИЗО в ИК-6 в Санкт-Петербурге. Подробностями быта в колонии делится KP.RU.

По информации издания, исправительная колония, куда отправили историка, достаточно благоустроена. Некоторые комнаты отделаны мраморной плиткой. Заключенные могут пользоваться стиральными машинками и смотреть телевизор. Также журналисты обратили внимание на устройство, которое напоминает камин.

Помимо этого, на территории колонии доступна баскетбольная площадка и местный клуб с бильярдом. В тюремном магазине по «демократическим ценам» можно купить сырную нарезку, свиную шейку, балык, шпик и разные виды колбас.

Соколова признали виновным в убийстве любовницы и незаконном хранении оружия, из которого он ее застрелил. Его приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после которого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.