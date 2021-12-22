Домработница попалась в постели с любовником в квартире работодателя

В Сингапуре домработница, жившая в апартаментах работодателя, тайно водила к себе любовника и попалась. Об этом сообщает AsiaOne.

Как рассказала 32-летняя женщина по фамилии Ван, они с мужем, тремя малолетними детьми и ее матерью живут в большой квартире одного из жилых комплексов района Букит-Тимах. Нанятая для присмотра за хозяйством домработница из Индонезии проживала в той же квартире в собственной комнате.

По словам Ван, обычно прислуга поднималась в шесть часов утра, чтобы приготовить завтрак для семьи нанимателей, однако восьмого декабря домработница не появилась ни в шесть, ни в семь утра. Муж рассказчицы отправился проверить, все ли с ней в порядке. Когда мужчина открыл дверь в комнату, он увидел, что домработница все еще в постели, а рядом с ней лежит некий незнакомец в трусах. Хозяин дома немедленно вызвал полицию.

Незваный гость оказался гражданином Бангладеш. Более того, домработница призналась, что водила его в квартиру хозяев каждый вечер на протяжении двух недель. При обыске полиция обнаружила в сумке мужчины коробки с презервативами.

Ван считает, что домработница дожидалась, пока семья уснет, впускала мужчину в квартиру, а рано утром он уходил. По мнению хозяйки дома, в последний раз любовники попались, потому что в гостях у семьи был брат, который засиделся у телевизора до трех часов ночи. Влюбленные смоли оказаться наедине позже, чем обычно, и проспали.

Теперь семейство Ван настаивает на репатриации своей бывшей работницы.

В 2018 году сообщалось, что в США уборщица напилась в доме работодателей, устроила погром и уснула. После приезда полиции выяснилось, что женщина была расстроена из-за развода с мужем.