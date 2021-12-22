Малышева похвасталась елкой в подъезде и расстроила россиян

Врач-терапевт и ведущая Первого канала Елена Малышева опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ежегодно украшает елку у себя в подъезде. Одни пользователи в комментариях пожаловались на то, что не могут поставить новогоднее дерево у себя на площадке, а другие обвинили Малышеву в хвастовстве.

Телеведущая опубликовала видео, в котором показала елку в полный рост, а затем приблизила камеру к игрушкам. Елка украшена гирляндой и игрушками ручной работы. «Я коллекционирую эти игрушки много лет. Это маски и куклы ручной работы удивительной красоты. Лица кукол фарфоровые, а все остальное сшито из ткани. Много лет наша елка украшает подъезд», — подписала ролик ведущая, добавив, что соседи по лестничной клетке любуются деревом, а игрушки никогда не пропадают.

Малышева поинтересовалась у подписчиков, ставят ли они елку к Новому году в подъезде или дворе. «К сожалению, если поставить елку в подъезд, то к вечеру не будет ни игрушек, ни елки», — ответила @lvolosova, добавив в конце грустный смайл.

Некоторых пользователей публикация телеведущей возмутила. «Только вы имеете возможность ставить такие шикарные елки в подъезде», — написала @grebng. Малышева, в свою очередь, оставила комментарий в ответ. «Елку может поставить любой человек. Для этого надо взять на себя ответственность и сделать маленький праздник для других», — считает ведущая.

Другие комментаторы написали, что поставить новогоднее дерево им не позволяют условия, в которых содержится их дом. «Какое счастье иметь такие подъезды! Я вначале подумала, что это квартира. В нашем подъезде такое невозможно даже представить. Увы», «Добрый вечер, Елена Васильевна, у нас в подъезде и двери-то нет. Конечно, поставила бы [елку], но, увы», «Вчера поставили в подъезде елку, сегодня проснулись, а елка ушла, во как», — написали пользователи Instagram в комментариях.

Ранее в больнице города Копейска Челябинской области установили новогоднюю елку с женскими ногами. Помимо игрушек у елки есть бумажные ресницы, руки из медицинских перчаток с накрашенными ногтями и подобие загипсованных ног с педикюром. Нестандартное решение насмешило жителей Копейска.