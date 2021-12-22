Россия проведет встречу в астанинском формате с Ираном и Турцией

Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в астанинском формате в Тегеране в феврале-марте следующего года 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на старшего советника министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Да, он [саммит] планируется. Мы готовимся к тому, чтобы провести его в начале следующего года», — сказал он, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

«Но в целом мы договорились о проведении саммита. Скорее всего, в феврале или марте мы сможем провести этот саммит», — заявил представитель главы МИД Ирана.

В ноябре глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — могут встретиться в Нур-Султане. Тлеуберди добавил, что в Нур-Султане уже задумались о формате предстоящих переговоров: вероятно, они пройдет в офлайне.