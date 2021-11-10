«Гаранты» мира в Сирии задумались о встрече в Нур-Султане

МИД Казахстана «Интерфаксу»: страны-гаранты мира в Сирии могут встретиться в Нур-Султане

В рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — могут встретиться в Нур-Султане. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди.

В рамках «астанинского процесса» по Сирии министры иностранных дел перечисленных стран — «гарантов» мира в арабской республике — могут встретиться отдельно. Встреча может пройти в середине декабря.

Тлеуберди добавил, что в Нур-Султане уже задумались о формате предстоящих переговоров: вероятно, они пройдет в офлайне. «Согласовываем формат, вопросы повестки не утверждены», — пояснил он.

Помимо стран-гарантов, в переговорах «астанинского формата» участвуют официальное правительство Сирии и вооруженная оппозиция. До 2018 года в качестве наблюдателя в них также участвовали США, однако последние несколько лет они отказываются посещать переговоры.