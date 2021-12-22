В Кремле объяснили решение Путина провести очную пресс-конференцию

Пресс-секретарь президента России объяснил, почему пресс-конференция российского лидера Владимира Путина будет проводиться в очном формате. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что это было личное решение главы государства. По его словам, Путин прекрасно понимает, что данный формат гораздо эффективнее и удобнее для журналистов, а также более востребован.

Ранее Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу. «Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — объяснил представитель Кремля.