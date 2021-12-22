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Звезда OnlyFans избавилась от паразитов в организме и потеряла интерес к сексу

Звезда OnlyFans Утгаард избавилась от ленточных червей и похудела, потеряв интерес к сексу

Фото: @awesomeantjay

Американская порномодель и звезда OnlyFans Антье Утгаард (Antje Utgaard) рассказала, как ей удалось избавиться паразитов в организме и к каким последствиям это привело. Она похудела, стала чувствовать себя намного лучше, однако потеряла интерес к сексу, сообщает Daily Star.

Женщина страдала от недомогания, в связи с чем врачи посоветовали ей попробовать новый метод очищения для борьбы с паразитами. В ее организме находились ленточные черви. Модель рассказала, что попасть в тело человека они могут через определенные продукты питания. Также они попадают в организм из-за того, что человек вовремя не помыл руки, прикасаясь к загрязненным поверхностям. Из-за этого появляются такие симптомы, как тошнота, потеря веса и недомогание. Паразиты Утгаард достигли длины в 50 сантиметров, призналась женщина.

«За последние три недели из меня вышло 20 из них. Я потеряла 10 фунтов, 10 фунтов паразитов! Это чертовское безумие», — рассказала она.

Она добавила, что паразиты лишали ее питательных веществ. Ее кожа улучшилась, волосы стали более шелковистыми и начали активно расти, а также у нее улучшился сон. Однако, как призналась звезда OnlyFans, в ее интимной жизни произошла неприятная перемена — у нее пропало желание заниматься сексом.

«Я вообще не возбуждена. Раньше я хотела делать это каждую ночь перед сном, но теперь я не делала этого примерно 21 день», — рассказала модель.

Ранее стало известно, что бывшая парикмахер из Квинсленда, Австралия, разбогатела на миллионы австралийских долларов на продаже интимных фото и видео на OnlyFans. 80 процентов заработанных денег она откладывает, а остальные 20 тратит на аренду жилья и путешествия. Также она недавно приобрела автомобиль Tesla и французского бульдога. Девушка отметила, что ее мать и близкие друзья поддерживают ее и не осуждают.

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Марина Совина
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