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В МЧС раскрыли подробности тушения пожара в томском гипермаркете

ГУ МЧС по Томской области: тушение в гипермаркете «Лента» осложнялось угрозой обрушения

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В ГУ МЧС по Томской области раскрыли подробности тушения пожара в гипермаркете «Лента». Как отметили в ведомстве, работы осложнялись сильным задымлением и угрозой обрушения конструкций, передает РИА Новости.

На ликвидацию возгорания потребовалось 11 часов, борьба с огнем велась по наивысшему, четвертому рангу сложности. Было эвакуировано четыре газовых и 20 углекислотных баллонов. В результате частично рухнула крыша и стены, внутри сгорел товар.

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«На место были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей областного центра. В городе был поднят резерв. Очаг возгорания сразу найти не удалось: в первые минуты звенья газодымозащитной службы работали в условиях нулевой видимости», — пояснили в МЧС.

Из-за угрозы обрушения кровли и падающих стеллажей было принято решение вывести пожарных из здания гипермаркета. Всего в ликвидации пожара участвовали 86 человек и 24 единицы техники, а также пожарный поезд.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что пожар в гипермаркете в Томске, возможно, начался из-за поджога. По данным МЧС, в результате ЧП в гипермаркете произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров.

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске начался в секции непродовольственных товаров, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина.

Марина Совина
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