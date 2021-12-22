В МГУ ответили на угрозы отца студентки-вундеркинда подать в суд на вуз

На факультете психологии Московского государственного университета (МГУ) не считают, что во время экзамена девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой были нарушены какие-то правила, на основании которых отец девочки Евгений мог бы подать в суд на вуз. Так на угрозы Евгения Теплякова в разговоре с «Лентой.ру» ответила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

Здесь нужно понимать, о чем [будут] эти иски. Мы не считаем, что мы нарушили какие-либо правила. (...) Факультету в этом году исполнилось 55 лет, и за это время мы научились действовать в соответствии с документами МГУ, которые устанавливают порядок и правила образовательного процесса. И ничего специального [для Алисы] мы не придумывали. Не было ни задачи, ни потребности в этом Александра Долгих пресс-секретарь психфака МГУ

Также Долгих заявила, что Алиса сдает сессию досрочно не потому, что так решила администрация факультета, а потому, что отец девочки сам настоял на ускоренном формате обучения. При этом семья отказалась от консультаций со специалистами, которые помогли бы выявить ее психические особенности и разработать индивидуальный подход, подчеркнула она.

По словам Долгих, сейчас факультет в первую очередь беспокоит психологическое благополучие Алисы. Кроме того, она отметила, что во время потасовки отца девочки с охраной ее «чудом не задели».

Ранее Евгений Тепляков заявил, что собирается подать в суд на психфак МГУ. Причиной послужила неудовлетворительная оценка его дочери за экзамен по психологии. Евгений уверен, что дело не в знаниях девочки, а в том, что была нарушена процедура экзамена.

21 декабря Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии во время экзамена дочери. Он попытался прорваться на факультет и поговорить по поводу оценки Алисы, но его не пускали. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников, когда Алиса спускалась с тьютором в туалет.