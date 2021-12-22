Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МГУ раскрыли подробности скандала с отцом девятилетней студентки Тепляковой

Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после скандала с отцом девятилетней студентки

Фото: Сергей Фомин / Globallookpress.com

Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова потребовалась медицинская помощь после скандала с отцом девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Такие подробности инцидента сообщает ТАСС.

«Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход», — уточнили в пресс-службе факультета и добавили, что в вузе пошли навстречу семье и организовали для студентки, которая пропустила большую части занятий и контрольных работ, индивидуальную сдачу экзаменов.

Материалы по теме:
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

«В процессе сдачи экзаменов при полном соблюдении процедуры студентке были выставлены объективные оценки», — рассказали в пресс-службе и отметили, что оценки Алисы вызвали «бурную реакцию» со стороны родителей. По этой причине 21 декабря отец девочки потребовал личного присутствия на экзамене и стал силой прорываться в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление.

В МГУ сообщили, что мужчина, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию, чей приезд позволил успокоить и «удержать его от последующих деструктивных действий».

В связи с инцидентом в вузе призвали родителей девятилетней Алисы учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности ребенка при планировании ее жизни и учебной деятельности. А также заявили, что считают необоснованными их заявления об угрозах в адрес девочки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением.

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у девочки пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»
В Кремле анонсировали возможную встречу Путина и Лукашенко
России предрекли бум продаж одного типа жилья
Максакова обратилась к Путину
На Украине попросят мир признать голодомор геноцидом
В Роспотребнадзоре указали на бессмысленность новых запретов на авиасообщение
Раскрыта оценка студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в МГУ
Экономист назвал условие остановки роста цен на газ в Европе
Умер создатель ботокса
В МГУ заявили о готовности оказать психологическую помощь девятилетней студентке
После гибели российских военных под лавиной в Южной Осетии завели дело
Захарова ответила на обвинения США в нарушении правил ВТО
Собянин заявил об ужесточении контроля за мигрантами в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter