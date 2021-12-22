Черчесов составил памятку по работе с Дзюбой

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов составил памятку для тренеров по эффективной работе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — заявил Черчесов. По словам специалиста, это поможет тренерам выжать максимум из футболиста.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной для этого форме. В этом сезоне 33-летний нападающий провел 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

20 декабря Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Также сохраняется вероятность, что параллельно специалист начнет работать на посту главного тренера сборной Венгрии.

С 2016 года Черчесов возглавлял сборную России. Он покинул команду в июле 2021 года после неудачного выступления на чемпионате Европы, где россияне не сумели преодолеть групповой этап турнира. Его место занял Валерий Карпин.