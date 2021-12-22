Украина не присоединилась к новым санкциям ЕС против Белоруссии

Украина не присоединилась к новому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает УНИАН со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединились к этому решению Совета ЕС [о санкциях]», — сказано в заявлении. Таким образом, Украина в этот список из семи стран не попала.

При этом в ноябре 2020 года Украина поддержала санкции, введенные ЕС против Минска после президентских выборов и массовых протестов в Белоруссии.

2 декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В черный список вошли более 25 физических и юридических лиц, в том числе «Белавиа», «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».