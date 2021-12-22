Российский вирусолог рассказал о степени защиты прививки от COVID-19

Российский вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал о степени защиты прививки от COVID-19.

По его словам, вакцинация против коронавируса снижает вероятность смерти от инфекции примерно на 80 процентов. «Шанс умереть довольной низкий. У ослабленных людей и с хроническими заболеваниями есть такой шанс, а вакцинация существенно его снизит», — сказал специалист, призвав прививаться.

Он добавил, что необходимо сделать бустерную дозу, которая повысит количество антител.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что у коронавируса заканчивается способность мутировать, потому омикрон-штамм может оказаться последним его вариантом. Он объяснил, что вирус уже достаточно приспособился к человеку, и, вероятно, остановится на текущем уровне.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября.