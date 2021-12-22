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Дело полковника ФСБ об афере на 600 миллионов рублей закроют и освободят его

«Ъ»: защита офицера ФСБ Васильева просит прекратить дело о мошенничестве с застройщиком

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

На процессе в Московском гарнизонном военном суде по делу бывших сотрудников «банковского» управления «К» ФСБ России полковников Дмитрия Фролова и Андрея Васильева заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования по эпизоду о мошенничестве на 600 миллионов рублей, жертвой которого стал застройщик Сергей Гляделкин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на заседании адвокат Александр Гофштейн попросил суд закрыть дело об афере против Васильева в связи с истечением 10-летнего срока давности. Защитник пояснил, что его клиент не хочет больше тратить время на участие в процессе и отказывается от публичного оправдания в суде, к которому стремился ранее. Суд 28 декабря огласит свое решение по ходатайству о прекращении дела Васильева. В этот день он сможет выйти на свободу.

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По версии следствия, в 2011 году заместитель начальника управления «К» Дмитрий Фролов и его коллеги Кирилл Черкалин и Андрей Васильев, пригрозив уголовным делом бизнесменам Гляделкину и Игорю Ткачу, отобрали у них доли в строительной компании, которая владела квартирами в новостройках Москвы. Недвижимость была переписана на подконтрольные фирмы офицеров ФСБ. Ущерб следствие оценило в 600 миллионов рублей.

Гляделкин не возражал против закрытия дела в отношении Васильева, расценив его просьбу как признание вины. По его словам, он не стремился посадить чекиста, так как «тюрьма никого еще не сделала лучше». При этом бизнесмен выступил против снятия ареста с недвижимости Васильева, о чем также просил его адвокат. Потерпевший намерен взыскать с подсудимого компенсацию за причиненный ущерб, а снятие обеспечительных мер с имущества Васильева, владеющего десятками объектов недвижимости в московском регионе, может сорвать его планы.

Фролова и Черкалина после прекращения дела коллеги продолжат судить за мошенничество и получение взяток. У них во время обысков нашли 12 миллиардов рублей.

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Любовь Ширижик
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