Школьники из Татарстана завоевали медали на румынском турнире по информатике
Школьники из Татарстана завоевали 11 медалей на румынском турнире по информатике Romanian Master of Informatics. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».
По информации издания, в общей сложности ученики получили две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали, что является лучшим результатом за всю историю участия команд из Татарстана в данном мероприятии. Всего в соревновании республики представляли 13 школьников.
Известно, что турнир по информатике проходил 15-17 декабря в онлайн-формате. В нем приняли участие 237 учащихся школ из России, Беларуси, Италии, Болгарии, Киргизии, Хорватии, Молдовы, Грузии, Северной Македонии, Венгрии, Румынии, Израиля, Швейцарии и Украины.
Согласно материалу, состязание прошло в два тура, в ходе которых участники решали по три задачи за тур в течение пяти часов.
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