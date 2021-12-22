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Легендарный певец купил особняк у саудовского принца

Dirt: певец Стиви Уандер купил в Лос-Анджелесе особняк почти за $14 млн

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Легендарный американский певец, обладатель 25 премий «Грэмми» Стиви Уандер приобрел в Лос-Анджелесе особняк. Продавцом недвижимости выступил принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Фейсал аль Сауд, сообщает Dirt.

Особняк находится в престижном районе Бель-Эйр. Уандер отдал за него почти 14 миллионов долларов (более миллиарда рублей). Принц владел объектом с 2012 года, когда купил его за 13,3 миллиона долларов. В последнее время перед продажей семья принца не жила там — особняк сдавали в аренду за 75 тысяч долларов в месяц.

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В распоряжении певца оказался особняк, построенный в 2009 году. Его площадь достигает 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри есть 11 спален, 15 ванных комнат, столовая, библиотека, совмещенная с рабочим кабинетом, гостиная, просторная кухня и несколько террас. На участке также оборудован бассейн, вокруг которого высажены деревья. В интерьере использовали натуральные материалы, включая красное дерево.

В июне 2021 года в американском городе Хьюстон штата Техас на продажу выставили особняк, который в 1980-х годах построили для принца Саудовской Аравии Абдулы Фейсала. Владельцы предложили приобрести дом за 19 миллионов долларов (на тот момент более 1,3 миллиарда рублей).

Татьяна Волкова
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