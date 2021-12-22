Белорусский парламент принял закон о геноциде в годы Великой Отечественной войны

Верхняя палата парламента Белоруссии, Совет республики, одобрил законопроект, который вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. О принятии закона в среду, 22 декабря, сообщает «Интерфакс — Запад».

Как сказано в Telegram-канале Совета республики, впервые на законодательном уровне будет признан факт геноцида белорусов во время ВОВ и в послевоенный период.

«Вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет», — сообщает верхняя палата.

Максимальное наказание предлагается в виде 10 лет лишения свободы. В середине декабря законопроект приняла в двух чтениях нижняя палата парламента, теперь его направят на подпись президенту.