Известная трэвел-блогерша дала совет по подготовке к путешествиям по России

Известная трэвел-блогерша Нелли Константинова дала путешественникам совет по подготовке к туру по России. По ее словам, если предстоит куда-то ехать на машине, нужно брать с собой все, что теоретически может пригодиться. Об этом путешественница рассказала в интервью РИА Новости.

Она вспомнила, что, отправляя автоэкспедицию по России, организаторы послали с ее членами несколько нагруженных вещами автомобилей: путешественники летели на самолете, а машины везли на грузовиках.

Блогерша добавила, что в 2013-м году в путешествие к Ленским столбам (Пермский край) она брала с собой кофеварку с капсулами. «Россия меняется, сейчас все понимают, что это не барство, а поддержание привычного образа жизни. Я где только не пила отличный свежесваренный кофе! И на Азовском пляже, и на краю мраморного карьера на Байкале, и в степи под Кисловодском», — объяснила Константинова.

Ранее сообщалось, что в Сочи завершилась самая продолжительная экспедиция вдоль границ «РоссиЯ-2021». Ее участники преодолели свыше 35 тысяч километров. В пути они изучали быт и культуру народов России и посетили многие города, в том числе Мурманск, Севастополь, Белгород.