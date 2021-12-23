Путин пошутил о блогерах и своей работе в ФСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что давно ни за кем не следит, так как перестал быть директором ФСБ. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о слежке за популярными блогерами. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», — сказал Путин.

Ранее глава государства ответил на вопрос о возможности использования интернета по паспорту. По его словам, интернет является частью нашей жизни, и все, что там происходит, должно подчиняться общим правилам, при этом важно соблюсти баланс.

«Нужно защищать общество и не подавить свободу выражения информации», — отметил он. По словам главы государства, вопрос также в том, чтобы молодые люди не заболевали интернетом и не подменяли реальную жизнь сидением в сети с утра до ночи.