Оценен риск подорожания отдыха в Египте в 2022 году

Управляющий директор Rixos Hotels Egypt Эркан Йилдирим оценил риск повышения цен на отдых в Египте для россиян в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам отельера, максимальное подорожание размещения в гостиницах составит 15 процентов. «Во-первых, на зиму и на лето цены уже установлены. Во-вторых, повышение цен мы подкрепляем обычно какими-то улучшениями», — отметил Йилдирим.

Он добавил, что сейчас в отелях сети Rixos доля постояльцев из России колеблется в пределах 30-35 процентов. Остальные гости — туристы из Молдавии, Румынии, Украины, Египта и европейских стран.

Кроме того, Йилдирим рассказал, что в планах Rixos есть организация концертов известных исполнителей на территории отеля. Например, в канун Нового года в одной из гостиниц сети выступит турецкий поп-певец Таркан. «Я считаю, что привлечение мировых звезд укрепляет имидж безопасного отдыха в Египте», — заявил он.

Ранее в декабре туроператоры рассказали о «невероятном» падении цен на путевки в Египет в конце декабря. Так, недельный тур с вылетом на ближайшие даты из Ростова-на-Дону и проживанием в трехзвездочном отеле обойдется одному путешественнику в 17 тысяч рублей, в четырехзвездочном — от 25 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 35 тысяч рублей.

