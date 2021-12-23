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Франция рассекретила архивы Алжирской войны

Monde: власти Франции рассекретили архивы судебных дел и расследований по Алжирской войне

Фото: AP

Власти Франции рассекретили архивы судебных дел и расследований полиции, связанных с Алжирской войной 1954-1962 годов. Об этом сообщает Le Monde.

О намерении раскрыть архивные документы в качестве мемориального жеста 10 декабря заявила министр культуры страны Розелин Башло-Наркин. Она подчеркнула, что этот шаг должен поспособствовать восстановлению отношений Парижа и Алжира на основе правды.

Согласно межведомственному декрету, материалы государственных архивов, созданные в рамках дел, касающихся Алжирской войны, в период с 1 ноября 1954-го по 31 декабря 1966 года, могут быть свободно рассмотрены. По информации издания, без этого решения доступ к ним мог быть получен только через 75 лет после военного конфликта.

Алжирская война — это вооруженный конфликт между французской колониальной администрацией и представителями оппозиции, которые боролись за независимость страны от Парижа. Фактически повстанцы потерпели поражение в войне, однако впоследствии Франция признала независимость Алжира.

16 декабря стало известно, что в США рассекретили архив из 1491 новых документов, связанных с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Это те сведения, обнародование которых не вызвало возражений у американских властей. Вторую часть архива планируют обнародовать до 15 декабря 2022 года.

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Екатерина Андреева
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