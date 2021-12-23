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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

Принц Гарри впервые сфотографировался с женой, сыном и дочерью Лилибет для открытки

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор. Рождественская открытка со всем семейством появилась на сайте организации ветеранов Team Rubicon, которую поддерживают герцог и герцогиня Сассекские.

На опубликованной фотографии двухлетний Арчи-Харрисон сидит на коленях у принца Гарри, а Меган Маркл держит на руках Лилибет. В сопроводительном тексте герцог и герцогиня сообщают, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

Меган Маркл родила девочку 4 июня 2021 года. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала 11-й правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.

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Девочка получила имя в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри принцессы Дианы. Королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет.

В конце июля Лилибет признали наследницей престола. Дочь герцога и герцогини Сассекских занимает восьмое место в линии престолонаследия.

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Екатерина Лобанова
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