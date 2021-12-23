Кризисная группа предложила меры по «сдерживанию» России у границ Украины

Международная кризисная группа (International Crisis Group, ICG) опубликовала доклад, в котором выразила обеспокоенность наращиванием российских военных сил у границ Украины и предложила России и Западу осуществить «постановочную деэскалацию». Об этом сообщает Russia Today.

Европейским странам, США и России рекомендуется заключить осторожное соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер. Подобная сделка позволит приостановить «провокационные военные учения» и вернуться к мирным переговорам, считают эксперты ICG.

В частности, аналитики предлагают России отвести войска от украинской границы и демонтировать инфраструктуру в регионе. В то же время Запад должен взять на себя обязательства по ограничению военно-морских учений в акватории Черного и Балтийского морей, а также сократить риторику о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

Ранее западные страны предупредили Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины. Совместное заявление было сделано от представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН.