Почетный статус «Московская медсестра» впервые присвоили в столице

В столице объявили первых обладателей статуса «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат». Почетный статус, пройдя все этапы добровольных оценочных процедур, получили 20 специалистов. Свидетельства и нагрудные знаки победителям вручила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы присвоили звания «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» первым 20 специалистам. Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками. Мы действительно очень гордимся, что они работают в системе московского здравоохранения и очень хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная выплата в размере 7,5 тысячи рублей», — отметила вице-мэр.

Надбавка в размере 7 500 рублей будет ежемесячно выплачиваться в течение пяти лет всем работающим в городских медорганизациях медицинским сестрам и медбратьям, получившим почетный статус.

«Я решил принять участие, так как мне было интересно попробовать свои силы. После подачи документов, я занялся подготовкой к конкурсу. Конечно, на всех этапах пришлось поволноваться. Мне повезло, быть первым, кто получил статус "Московский медицинский брат". Безусловно, он повышает престиж и моей профессии, и всего лечебного учреждения. Однако иметь такой статус не только приятно, почетно, но и очень ответственно», — рассказал Александр Голубев, старший медбрат отделения гнойной хирургии Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова, обладатель статуса «Московский медицинский брат».

Набор кандидатов на соискание почетного статуса «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» стартовал 20 августа 2021 года. Ранее этот статус по аналогии со статусом «Московский врач» учредил мэр Москвы Сергей Собянин.

Процедура прохождения оценочных процедур предусматривала проверку теоретических знаний, демонстрацию практических навыков на симуляционном оборудовании, а также решение ситуационных задач и предоставление портфолио.

«Соответствовать стандартам столь высокого статуса, оказалось, не так уж и просто. Базового уровня подготовки было недостаточно. Нужно больше знать, больше уметь. Необходимо быстро ориентироваться в калейдоскопе различных ситуаций и решать несколько задач одновременно. Такие навыки, несомненно, пригодятся в жизни. Хочется надеяться, что и для карьеры это будет полезно», — рассказала Татьяна Козлова, медсестра Диагностического клинического центра № 1, обладательница статуса «Московская медицинская сестра».

Получить соответствующий статус при желании могут и специалисты, работающие не только в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, но и в любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках (в том числе — в регионах). Вне зависимости от места работы претендента прохождение оценочных процедур является бесплатным.

Проект реализуется Департаментом здравоохранения города Москвы при поддержке правительства Москвы.

