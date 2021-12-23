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За 2021 год в России возбудили 9440 дел по «наркотическим» статьям УК РФ

МВД РФ: 9440 уголовных дел, связанных с наркотиками, возбуждено за 2021 год

Фото: Shutterstock

За 2021 год в России возбудили 9440 дел по «наркотическим» статьям Уголовного кодекса (УК), в частности — за незаконный оборот. Об этом в четверг, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД РФ по итогам заседания очередного оперативного штаба ведомства по профилактике правонарушений под руководством первого замглавы министерства Александра Горового.

По данным ведомства, за год было выявлено более 25 тысяч дикорастущих наркосодержащих растений. Помимо 9440 уголовных дел, связанных с наркотиками, за 2021 год были оформлены и более 12 тысяч административных правонарушений.

Горовой на заседании отметил, что необходимо сосредоточиться на пресечении деятельности преступных групп, которые для успешного производства и сбыта наркотиков используют высокие технологии. Кроме того, по его мнению, необходимо привлекать волонтеров в общественные организации и тем самым формировать антинаркотическое мировоззрение.

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Леонид Микуляк
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