Сообщение о нехватке лекарств от COVID-19 в Ужуре оказалось недостоверным

Сообщение о нехватке лекарств от COVID-19 в больницах города Ужур Красноярского края оказалось недостоверным.

В сообществе «Красноярск говорит» во «ВКонтакте» появилась публикация от анонимного местного жителя, в которой говорится, что пациентам с COVID-19 не хватает лекарств. Автор сообщения не уточняет, о каких препаратах идет речь. Кроме того, нет информации о лечебных учреждениях, в которых зафиксирована нехватка лекарств, что не позволяет установить достоверность изложенных сведений.

Информации о жалобах из-за нехватки лекарств также нет на сайте Ужурского района Красноярского края.

В Миниздраве региона опровергли сведения о дефиците препаратов. Кроме того, представитель ведомства объяснил, что подобные заявления связаны с просьбой пациентов предоставить лекарства, которые им не назначены. «Антибиотики, например. Частая ситуация: пациенту не показана такая терапия, но он просит», — разъяснили в министерстве.

В конце ноября Росздравнадзор сообщил, что за последние полгода не получал обращений граждан о дефиците лекарств против коронавируса, гриппа и ОРВИ, а их запасы во всех российских регионах достаточны. Уточняется, что в 2021 году на российский рынок поступило в несколько раз больше препаратов, чем в предыдущие годы.

Сообщения о нехватке лекарств в Ужуре не получили распространения в СМИ. Новость с опровержением была опубликована региональной редакцией «Московского комсомольца».