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Психолог объяснила «взрослое» отношение в МГУ к девятилетней студентке

Психолог Наумова: взрослое отношение к Тепляковой в МГУ объясняется качеством образования

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой Евгений хочет, чтобы вузе к ней относились как к ребенку. Так инцидент между Тепляковыми и учебным заведением прокомментировала детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова, ее слова приводят «Известия».

Психолог объяснила «взрослое» отношение к девочке-вундеркинду в вузе тем, что там стараются дать ей качественное образование.

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«Девочка закончит, а потом начнет работать. И если там какие-то оплошности будут, а оплошности конечно будут, если сейчас к ней относиться, как к ребенку подходить, то в итоге она же будет работать с клиентами и, возможно, будет некая травматизация. Дальше, последствия какие пойдут — что МГУ плохо подготовил специалиста», — рассказала психолог.

Наумова также назвала ситуацию абсурдной, так как изучать психологию даже 18-летним студентам тяжело, не говоря о девятилетней девочке. В психологии много философии и моментов, которые нужно прожить и наработать опыт.

Психолог добавила, что знает ситуации, когда плохо подготовленные молодые специалисты доводили пациентов до предсуицидальных состояний.

Специалист уверена, что Евгению Теплякову самому надо дать Алисе поблажку и чуть позже вернуться к получению диплома. Также специалист отметила, что конфликт отца с кафедрой негативно сказывается на психике девятилетней студентки. Алиса находится в «заложниках» у родителя. Психолог уверена, что девочка живет интересами отца и помогает ему самореализоваться.

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

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Анна Филипенко
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