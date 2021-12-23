Женщина не пустила переночевать лучшую подругу по одной причине

Пользовательница Reddit с ником @dadondada14 поделилась историей о том, как приревновала лучшую подругу Стейси к своему мужу и не разрешила ей ночевать у них дома в свое отсутствие. Причиной своего решения рассказчица назвала недоверие: она считает, что подруга любит заводить романы с мужчинами, которые уже состоят в серьезных отношениях.

По словам автора поста, они со Стейси дружат уже 15 лет, несмотря на различия в характере. «Она гораздо беззаботнее меня, особенно в отношении мужчин. Стейси часто привлекают те, кто уже состоят в серьезных отношениях. Жена, невеста или девушка — ей все равно, она будет преследовать идею увести его "ради острых ощущений"», — поделилась @dadondada14.

Автор поста живет с мужем и ребенком, а Стейси остановилась у них на несколько недель, пока у нее дома ремонт. За это время она ни разу не делала ничего неуместного по отношению к мужу рассказчицы, однако пользовательница Reddit помнит, что женщина переходила черту в отношении возлюбленного их общей подруги. «Проблема в том, что я собираюсь уехать на пять дней в Лас-Вегас. Я сообщила Стейси, что предпочла бы, чтобы она в мое отсутствие ночевала в другом месте», — объяснила рассказчица свое нежелание пускать лучшую подругу.

Узнав причину отказа подруга обиделась и со слезами на глазах стала оправдываться. «Она начала говорить, что ценит нашу дружбу и никогда не разрушит ее таким образом. Несмотря на это, я не изменила решение и сказала, что это лишь одна из тех вещей, в которых я предпочитаю перестраховаться, чем впоследствии сожалеть», — пояснила героиня истории. В итоге Стейси решила пожить у другой подруги. Автор поста призналась, что переживает из-за их конфликта, но в то же время знает, что не передумает.

Позднее пользовательница Reddit добавила, что Стейси увидела ее пост и расстроилась, что подруга выставила ее на суд незнакомцев в комментариях. Однако, несмотря на обиду, женщина все же попыталась разрешить конфликт. «Она признала, что ее поведение с мужчинами было неправильным, и рассказала, что работает над собой. Она добавила, что собирается съехать от нас окончательно, потому что не чувствует себя желанной гостьей в доме, где ей не доверяют», — поделилась @dadondada14. Рассказчица в ответ на это заверила подругу, что продолжит поддерживать ее.