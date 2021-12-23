Банк «Ренессанс Кредит» Михаила Прохорова задумали продать

Банк «Ренессанс Кредит», входящий в топ-50 российских банков и принадлежащий группе «Онэксим» Михаила Прохорова, задумали выставить на продажу. Как сообщили источники «Коммерсанта» на финансовом рынке, одним из претендентов на покупку может стать Совкомбанк — девятый по размеру банк в стране.

Издание указывает, что о таких планах может свидетельствовать уход из банка его главы Алексея Левченко, который был сторонником проведения его IPO. Собеседники газеты также говорили, что в рамках сделки обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией (СК) «Согласие», также принадлежащей Прохорову.

Однако в Совкомбанке отказались от комментариев. В группе «Онэксим» заявили, что переговоры о продаже банка и СК «Согласие» не ведутся, то же самое сказали и в страховой компании.

«Ренессанс Кредит» занимает 43-е место среди российских банков по размеру активов и специализируется на выдаче кредитов розничным клиентам. За три квартала 2021 года он заработал 3,1 миллиарда рублей. Сейчас доходность капитала банка составляет 15 процентов, у Совкомбанка целевая доходность на капитал — 25 процентов.