В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

Власти Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Отмечается, что Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало препарат и выдало соответствующий сертификат, который позволит использовать вакцину на территории республики.

Накануне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране так и не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19, и поручил принять меры по профилактике распространения инфекции. При этом в июле в республике была введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет.