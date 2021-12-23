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В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения Туркмении зарегистрировало российскую вакцину «Спутник Лайт»

Фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Власти Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Отмечается, что Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало препарат и выдало соответствующий сертификат, который позволит использовать вакцину на территории республики.

Накануне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране так и не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19, и поручил принять меры по профилактике распространения инфекции. При этом в июле в республике была введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет.

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Георгий Нестеров
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