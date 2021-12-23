Украинок попросили встать на воинский учет

Власти Украины попросили военнообязанных женщин встать на учет до конца 2022 года, передает УНИАН.

С 2023 года граждане, которые не встанут на воинский учет, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

«До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны встать на военный учет, а также сами женщины, которые должны становиться на военный учет, однозначно не будут привлекаться ни к какой ответственности», — сказал на пресс-конференции начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Ярослав Горбач.

По его словам, власти хотят получить «четкое представление об имеющихся дефицитных военно-учетных специальностях, которые в случае необходимости в будущем могут быть использованы для обороны государства».

Ранее в декабре министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, представительницы которых должны встать на воинский учет как военнообязанные, если пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту. В список, в частности, вошли журналистки, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры.