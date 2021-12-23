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МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», — уточняется в сообщении.

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Ранее колонна автомобилей МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск, грузовики доставили 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов. Первый гуманитарный конвой из России прибыл в Донбасс 22 августа 2014 года, с тех пор жителям Донбасса доставили более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи.

22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. «Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится несколько лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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Марина Совина
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