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Гендиректор ГУП «Крымгеология» задержан за взятку

Гендиректора ГУП «Крымгеология» задержали по подозрению в получении крупной взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генерального директора ГУП «Крымгеология» задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом в четверг, 23 декабря, Ленте.ру сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Беликова.

По данным следствия, весной 2021 года гендиректор потребовал у коммерсанта взятку за беспрепятственную добычу и продажу песчано-гравийной смеси и суглинка на карьере и беспрепятственную отгрузку добытых материалов. Задержанный российский чиновник признал свою вину.

Предприниматель ежемесячно перечислял чиновнику взятки, высылая деньги на банковские счета аффилированных лиц и личные счет задержанного чиновника. Общая сумма взяток составила 365 тысяч рублей. Он был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения очередной взятки в 40 тысяч рублей.

ГУП «Крымгеология» занимается разработкой и использований недр и находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

22 декабря сообщалось, что задержанный Следственным комитетом России (СКР) мэр Краснодара Андрей Алексеенко получил в качестве взятки спортивное двуствольное ружье Perazzi High Tech.

Владимир Седов
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