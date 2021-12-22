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Раскрыты подробности о полученном в качестве взятки мэром Краснодара оружии

РЕН ТВ: задержанный мэр Краснодара Алексеенко получил в качестве взятки Perazzi High Tech
Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко. Фото: администрация Краснодара

Задержанный Следственным комитетом России (СКР) мэр Краснодара Андрей Алексеенко получил в качестве взятки спортивное двуствольное ружье Perazzi High Tech. Такие подробности раскрыл РЕН ТВ информированный источник.

По его словам, ружье стоимостью 1,6 миллиона рублей было произведено в Италии.

Ранее 22 декабря сообщалось, что градоначальник оказался под следствием на основании материалов проверки ФСБ. Алексеенко вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

По данным СКР, посредник передал ему дорогостоящее оружие за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября. До избрания на эту должность он был заместителем главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первым заместителем руководителя администрации губернатора Кубани.

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Варвара Кошечкина
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