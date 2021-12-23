Главком ВСУ заявил о сокращении численности российских войск на границе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о сокращении численности российских войск на границе с республикой. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает «Укрінформ».

«На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных тактических групп, они осуществляют движение вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года, к примеру, их было 62», — сказал он.

По информации главкома ВСУ, Россия может увеличить число таких групп до 150.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом Залужный сообщил, что военнослужащим украинской армии разрешено вести огонь по противнику в случае, если присутствует угроза жизни или здоровью солдат или гражданских.

В последние недели на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле утверждают, что не имеют агрессивных намерений.