Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о сокращении численности российских войск на границе

Главком ВСУ Валерий Залужный насчитал 52 батальонных тактических группы России на границе
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: страница Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о сокращении численности российских войск на границе с республикой. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает «Укрінформ».

«На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных тактических групп, они осуществляют движение вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года, к примеру, их было 62», — сказал он.

По информации главкома ВСУ, Россия может увеличить число таких групп до 150.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом Залужный сообщил, что военнослужащим украинской армии разрешено вести огонь по противнику в случае, если присутствует угроза жизни или здоровью солдат или гражданских.

В последние недели на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле утверждают, что не имеют агрессивных намерений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Боррель и Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину
Врачи оценили вероятность госпитализации при омикроне
«Жилищник» в Москве предложил неплательщикам за ЖКУ купить частные дома
Клуб Шевченко начал переговоры по трансферу Миранчука
«Аэрофлот» предложил клиентам подарочные сертификаты
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1500 долларов
В Центре Гамалеи оценили необходимость адаптации «Спутника V» под омикрон-штамм
Захарова ответила на заявление Украины о прекращении огня в Донбассе
Курс лиры укрепился
Песков оценил готовность России начать переговоры по гарантиям безопасности
Маска заподозрили в тайном поиске жилья
Умерла культовая писательница и драматург Джоан Дидион
США отказали России в предложениях по нерасширению НАТО на восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter