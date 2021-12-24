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Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах

ВОЗ: омикрон-штамм COVID-19 обнаружили в 110 странах по всему миру

Фото: Lukas Barth / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться по миру, его обнаружили в 110 странах. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что новый вид COVID-19 продолжают исследовать для получения максимального количества информации о нем. Эксперты ВОЗ подчеркнули, что уже известно о преимуществе омикрона над дельта-штаммом по скорости заражаемости.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что новый омикрон-штамм стал доминирующим в США. Он призвал граждан страны вакцинироваться, заявив, что без прививки есть риск оказаться в госпитале или даже умереть из-за осложнений заболевания, вызванного коронавирусом. Государственный лидер в том числе напомнил о важности бустерной дозы вакцины.

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Екатерина Андреева
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