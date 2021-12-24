В Азербайджане появились бригады особого назначения

В Азербайджане были созданы бригады коммандо. Об этом президент республики Ильхам Алиев сообщил на открытии новой воинской части в поселке Гадрут, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он рассказал о появлении в структуре вооруженных сил страны бригад особого назначения и отметил, что они стали новшеством для азербайджанской армии.

Алиев также добавил, что коммандо смогут отправиться на выполнение любого военного задания. «В этих бригадах будут служить хорошо подготовленные лица, готовые принести себя в жертву родине. Это значительно увеличит военную мощь нашей армии», — подчеркнул он.

В ноябре 2020 года сообщалось, что турецкий спецназ «Бригада коммандос» (Commando Brigade) мог участвовать в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. По данным Telegram-канала WarGonzo, в последний день войны карабахские бойцы нашли у одного из убитых противников номерной боевой нож, который был выпущен по заказу для элитного турецкого подразделения.