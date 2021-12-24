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Канцлер Германии втайне договорился об инвестиционном соглашении с Китаем

Politico: Шольц договорился об инвестиционном соглашении ЕС и Китая в обход правительства

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

По итогам телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшего 21 декабря, появились противоречивые сообщения о договоренностях политиков. В частности, некоторые изложения сути разговора предполагают, что германский канцлер договорился о восстановлении инвестиционного соглашения между Евросоюзом и Китаем, не согласовав это с коллегами из правительства. На это обращает внимание Telegram-канал «Китайская угроза».

Речь идет о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве в области инвестиций с Пекином. В мае Европарламент отклонил его ратификацию из-за санкций, введенных КНР против представителей ЕС. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги по заключению и подписанию этого соглашения, евродепутаты рекомендовали консультироваться с Брюсселем.

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Кроме того, сам Шольц и его коллеги по коалиции в правительстве договаривались о том, что не будут ратифицировать это соглашение. Однако, судя по заявлениям представителей китайских властей, на которые обратило внимание Politico, канцлер договорился возобновить инвестиционное соглашение. Фактически он сделал это втайне от своих соратников, отмечается в материале.

При этом такой тезис отсутствует в немецком варианте новостей, отметил канал «Китайская угроза». Таким образом, немецкий канцлер либо резко изменил условия коалиционного соглашения в одностороннем порядке, либо китайский МИД интерпретировал его слова по-своему.

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Елизавета Наумова
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