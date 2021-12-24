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Француз задумал построить дом из биткоинов

Designboom: художник Сирил Ланселин придумал постройку со стенами в виде биткоинов

Изображение: @town.and.concrete

Французский художник Сирил Ланселин (Cyril Lancelin) задумал построить дом со стенами в виде гигантских биткоинов. Своим проектом он хотел показать связь цифрового и реального миров, сообщает Designboom.

Задумка получила название «Домашние биткоины». Она представляет собой постройку с вращающимися стенами из огромных монет, заменяя перегородки между помещениями. В одной из частей «дома» размещается подобие постамента из нескольких сложенных друг на друга монет, наверху установлены два стула.

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По словам Ланселина, криптовалютой можно профинансировать цифровые архитектурные проекты, создав их в реальном мире. «"Домашние биткоины" — часть этого пути. Они начинаются как цифровая идея, исходящая из метавселенной, но готовы к созданию из традиционных материалов, чтобы стать уникальным опытом переходного времени, в котором мы сейчас живем», — пояснил художник.

В сентябре 2020 года архитекторы из французского бюро Avignon-Clouet построили в городе Ле-Пулиген дом с «поехавшей» крышей. Конструкцию придумали, чтобы обеспечить попадание света внутрь здания — встроенный в перекрытие механизм, позволил крыше перемещаться, визуально увеличивая и освещая пространство.

Татьяна Волкова
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