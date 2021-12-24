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Российский полицейский пять дней удерживал подростка за решеткой ради воспитания

В Дагестане подросток провел в отделении полиции пять дней, чтобы не возвращаться к мачехе

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Дагестане начальник отделения полиции пять дней удерживал 16-летнего школьника за решеткой. По словам сотрудников правоохранительных органов, об этом попросил сам подросток: он не хотел возвращаться к мачехе. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 16-летний подросток несколько раз убегал из дома из-за того, что не хотел жить с новой женой отца. Его многократно возвращали домой. В мае 2021 года он в очередной раз сбежал, после чего его доставили в отдел. Оформлять задержание полицейские не стали и хотели вернуть юношу приехавшему за ним отцу, но парень стал угрожать самоубийством и кричать. Тогда начальник отделения предложил оставить школьника в отделении на неделю в воспитательных целях. Когда через пять дней мальчик успокоился, его отпустили домой.

В конце года о поступке полицейского узнали в Следственном комитете России, после чего завели на него дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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