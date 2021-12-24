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Захарова осудила прославление Дудаева властями Турции

Мария Захарова: героизация Дудаева противоречит духу российско-турецких отношений
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Россия осуждает прославление экстремистов и террористов, это принципиальная позиция. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление в Турции парка имени Джохара Дудаева, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат прокомментировала действия властей Турции, присвоивших одному из парков имя первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева (признан Россией как террорист). «Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода шагов, подрывающих взаимное доверие российско-турецких отношений, будут восприняты стороной со всей серьезностью», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила о том, что позиция России по недопустимости прославления и героизации экстремистов и террористов является принципиальной, это базовый принцип внутренней и внешней политики Москвы. Такие действия, как считает Захарова, противоречат духу взаимовыгодного сотрудничества и требуют самого решительного осуждения всем международным обществом.

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22 декабря духовное управление мусульман Чечни выпустило резолюцию, осуждающее присвоению парка в Турции имени Джохара Дудаева. Они отметили, что переименование парка является актом поддержки терроризма, а подобная политика властей Турции идет вразрез с построением нормальных отношений с Россией.

Джохар Дудаев был избран президентом Чечено-Ингушетии в 1991 году. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Был признан властями России как виновник Первой чеченской войны и организатор террористической деятельности. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.

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Дмитрий Сотак
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