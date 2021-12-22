Мусульмане Чечни ответили Турции на присвоение парку имени Дудаева

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни выпустило резолюцию, осуждающее присвоению парка в Турции имени Джохара Дудаева. Об этой сообщает информационное агентство «Грозный-информ».

В своем заявлении они назвали переименование парка актом поддержки терроризма, а сама такая политика идет вразрез с построением нормальных отношений с Россией, отметили в ДУМ.

В Духовном управлении напомнили, что Турция давала убежище многим сторонникам Дудаева, «кто убивал мусульман или готов был совершать это отвратительное дело».

В резолюции отмечается, что при сохранении Анкарой этой линии, руководство Чечни также может пересмотреть свое отношение к основным политическим оппонентам Эрдогана. «Например, известный политический деятель Мухаммед Фетхуллах Гюлен может рассматриваться нами как истинный патриот турецкого народа, а Абдулла Оджалан – узником совести», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в руководстве нашей страны «мягко говоря, не одобряют» присвоение парку имени Дудаева.

Во вторник, 21 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия, подобные переименованию парка, вредят развитию нормальных отношений между Турцией и Москвой.

Дудаев в 1991 году был избран президентом президентом Чечено-Ингушетии, после чего объявил о независимости республики. Был убит российскими спецслужбами в результате ракетного удара недалеко от Грозного.