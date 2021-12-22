Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мусульмане Чечни ответили Турции на присвоение парку имени Дудаева

Духовное управление мусульман Чечни осудило присвоение парку в Турции имени Дудаева

Фото: ИА «Грозный-информ»

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни выпустило резолюцию, осуждающее присвоению парка в Турции имени Джохара Дудаева. Об этой сообщает информационное агентство «Грозный-информ».

В своем заявлении они назвали переименование парка актом поддержки терроризма, а сама такая политика идет вразрез с построением нормальных отношений с Россией, отметили в ДУМ.

В Духовном управлении напомнили, что Турция давала убежище многим сторонникам Дудаева, «кто убивал мусульман или готов был совершать это отвратительное дело».

Материалы по теме:
«Он погиб через два часа после разговора со мной» Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
«Он погиб через два часа после разговора со мной»Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
20 апреля
«Эта война никому нахрен не была нужна» Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
«Эта война никому нахрен не была нужна»Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
24 июля

В резолюции отмечается, что при сохранении Анкарой этой линии, руководство Чечни также может пересмотреть свое отношение к основным политическим оппонентам Эрдогана. «Например, известный политический деятель Мухаммед Фетхуллах Гюлен может рассматриваться нами как истинный патриот турецкого народа, а Абдулла Оджалан – узником совести», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в руководстве нашей страны «мягко говоря, не одобряют» присвоение парку имени Дудаева.

Во вторник, 21 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия, подобные переименованию парка, вредят развитию нормальных отношений между Турцией и Москвой.

Дудаев в 1991 году был избран президентом президентом Чечено-Ингушетии, после чего объявил о независимости республики. Был убит российскими спецслужбами в результате ракетного удара недалеко от Грозного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Умер основатель «Билайна»
Названа цена соседства с принцем Гарри и Опрой Уинфри
Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы
Американские врачи раскритиковали Байдена за пассивную борьбу с пандемией
КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме
Предложен новый способ лечения геморрагического инсульта
Девушка сняла брекеты после травли в юности и показала преобразившееся лицо
В Кремле рассказали о вставшей на ноги экономике
Названа стоимость самой дорогой квартиры-студии в Сочи
Бывшему министру Абызову продлили арест до 35 месяцев 27 суток
Подросток попытался изнасиловать женщину в туалете московского ресторана
Украина договорилась с Венгрией по газу
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter