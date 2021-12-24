В Сбере рассказали об ускоренном развитии е-com-сервисов в Свердловской области

Сбер выбрал Свердловскую область в качестве территории опережающего развития сервисов электронной торговли (е-com), отрабатывая в регионе передовые технологии и внедряя новые модели работы в этой сфере. В результате эксперимента только в третьем квартале 2021 года общее количество клиентов и заказов на СберМегаМаркете выросло здесь в 6 раз, а совокупная стоимость проданных на площадке товаров (GMV) с начала года — более чем в 30 раз. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Один из важных этапов пилотного проекта — создание в Уральском регионе флагманского складского центра площадью более 25 тыс. кв. м, который расположен вблизи аэропорта «Кольцово» в логистическом парке «Высота». Если раньше для жителей регионального центра срок доставки товаров составлял 6-8 дней, то теперь для значительной доли заказов он сократился до 1 дня. Также снизилась стоимость доставки. Помимо Свердловской области, центр также обслуживает Пермский край, Республику Башкортостан и Челябинскую область. В нём уже работает около 200 сотрудников, а после выхода на полную мощность их число вырастет до 700.

В Свердловской области работает 185 пунктов выдачи заказов и более 640 постаматов Сбера (в том числе более 75 пунктов выдачи и более 200 постаматов в Екатеринбурге). Для удобства клиентов режим работы основных офисов Сбера в Екатеринбурге был удлинён — теперь 21 отделение ведёт обслуживание 7 дней в неделю, без перерывов и выходных, с 9 утра до 9 вечера. В 56 городских офисах открыты примерочные кабины. Число активных клиентов СберМегаМаркета в ноябре в Екатеринбурге выросло относительно июня 2021 года почти в 9 раз, а клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ — более чем в 35 раз.

Проект имеет и социальный эффект. Благодаря компаниям экосистемы Сбера в сфере е-com на территории Свердловской области уже появилось около 1800 новых рабочих мест.

«Сбер — это не просто банк, но большая экосистема, и одним из главных направлений нашей деятельности является электронная торговля. Мы выбрали Свердловскую область как площадку для нашего большого эксперимента по ускоренному развитию этого направления. Сбер растёт по нему существенно быстрее российского рынка, а в сегменте доставки еды уже стал номером один в стране. У нас есть амбиция войти в тройку лидеров на всём рынке e-com в России в 2023 году. Уверен, что опыт Свердловской области позволит нам достичь этой цели», — отметил Александр Ведяхин.

