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Блогерша показала жировые складки на теле и призвала не ограничивать себя в еде

Австралийская блогерша Карина Ирби показала жировые складки и целлюлит в области талии

Фото: @karinairby

Австралийская блогерша Карина Ирби (Karina Irby) показала свою фигуру на фотографиях без обработки и призвала подписчиков не ограничивать себя в еде во время новогодних праздников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета с принтом в виде розовых поросят. Блогерша сфотографировалась, продемонстрировав жировые складки и целлюлит на теле в области талии. Кроме того, девушка прикрепила серию снимков, на которых она позирует с различной едой.

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«Этот пост — напоминание о том, что вам нужно есть в эти праздники! Я думаю, что все мы немного набираем вес в праздничные дни, и в этом нет ничего такого, из-за чего можно было бы расстраиваться. Наслаждайтесь своим отдыхом, своей семьей, друзьями и едой. Я знаю, что я точно буду. Я все это время растягивала свой живот, чтобы на следующей неделе вместить туда как можно больше. Счастливых праздников!» — подписала Ирби публикацию.

Пользователи сети поблагодарили блогершу в комментариях к посту. «Я люблю тебя, ты моя королева!», «Это действительно то, что мне было нужно. Я чувствовала вину за то, что во время праздников мне предстоит съесть много вредной еды. Теперь я буду ей наслаждаться. Спасибо, любимая!», «Каждый твой пост делает меня увереннее в себе, спасибо!», «Великолепные слова! Ты лучшая!» — писали юзеры.

Ранее в декабре другая блогерша разоблачила «идеальную» внешность девушек в соцсетях и удивила фанатов. Холли Кокерилл (Holly Cockerill) опубликовала видео, на котором наглядно доказала, что привлекательная внешность на фото в соцсетях часто является поддельной. Так, 26-летняя героиня материала поделилась серией снимков, на которых она изображена до и после тщательной ретуши.

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Таисия Косинцева
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